Jeep heeft nieuwe Grand Cherokee

Door: BV

Halverwege de jaren negentig wist Jeep op één jaar tijd meer dan 300.000 Grand Cherokee's ter verkopen, maar het SUV-segment onderging sindsdien een ware revolutie. Nu haalt het bedrijf niet eens de kaap van 100.000 stuks. Niettemin blijft deze Grand Cherokee essentieel voor het voortbestaan van Jeep en -op een grotere schaal- de Chrysler Groep. Veel heeft de autobouwer dan ook niet aan het toeval overgelaten. Deze nieuweling moet de eisen van de echte off-roader en die van de SUV-liefhebber kunnen verzoenen. Chrysler heeft alvast voor een veel verfijndere uitstraling gekozen, zowel van de koets als van de binneninrichting.

De Grand Cherokee groeit bij deze generatiewissel dik 10cm in de lengte. En het gros van die centimeters vinden we ook terug in de wielbasis. De koffer wordt bijna drie centimeter langer, en lust dus meer bagage dan voorheen, maar het zijn vooral de achterste inzittenden die zich op extra comfort mogen verheugen. Jeep claimt een veel verfijnder weggedrag, dankzij een geheel onafhankelijke ophanging die op de topversies zelfs verrijkt is met instelbare luchtbalgen. De structuur van de nieuweling is liefst 146% stijver dan van de uitgaande generatie, en is zwaar gebaseerd op die van de Mercedes ML. Die grotere structurele stijfheid is mooi meegenomen, zowel voor het weggedrag als voor het vermogen om terrein te verteren. Om dat laatste een stuk eenvoudiger te maken kunnen de versies met luchtophanging zich tot 25cm boven het wegdek verheven. En Jeep heeft goed naar Land Rover's All Terrain Response-systeem gekeken en zelf voor een gelijkaardige opstelling gekozen. De bestuurder moet enkel aangeven op welk terrein hij aan de slag is en de auto kiest voor elektronica, differentiëlen en ophanging automatisch de meest gepaste instelling.

Onder de kap verandert er ook heel wat. De almaar zeldzamer wordende Amerikaan die een V8 tussen de voorwielen wil, krijgt een herwerkte 5,7l Hemi, voortaan goed vor 360pk. Eronder zit en 3,6l V6 die 280pk levert, één derde meer dan voorheen. Voor de markten buiten Noord-Amerika, waaronder Europa, staat ook weer een dieselcentrale op het programma. Details zijn daarover nog niet vrijgegeven. De huidige Grand Cherokee heeft een 211pk sterke drieliter van Mercedes-origine onder de kap.