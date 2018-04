Luchtige Morgan Aeromax

Door: BV

Morgan toont dit weekend op het prestigieuze Vlla d'Este Concours D'Elegance een dakloze versie van de eigenzinnige Aeromax. Het gaat om een concept car, maar het model gaat op enkele details na gewoon in productie. Voor zo'n 110.000 pond per stuk willen de Britten maximaal 200 klanten vinden. Een kwart daarvan is voor de VS bestemd, en dat is voor het eerst. De kleine nicheconstructeur heeft de structuur van de auto aangepast aan de Amerikaanse homologatienormen.

Op het open dak en enkele extra kilo's omwille van noodzakelijke verstevigingen na, is deze open Aeromax gelijk aan z'n gesloten broer. Onder de kap zit een 4,8l grote achtcilinder van BMW-origine die 367pk levert. En omdat de Aeromax geheel uit lichtgewicht materialen is opgetrokken, en slechts 1,1 ton weegt, is dat ruim voldoende voor flitsende prestaties. Naar 100km/u accelereren duurt 4,5 tellen en de top bedraagt 275km/u. Het dak is van het Targa-type; het gaat om een afneembaar paneel dat voor een verticale achterruit en hertekende kont zit.