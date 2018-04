Ferrari 599 XX als circuitspeeltje

Door: BV

De 599 XX is de circuitversie van de 599 Fiorano. Het model werd anderhalve maand geleden voorgesteld in Genève, maar toen was Ferrari nog karig met informatie. Nu geeft het van het gevleugelde racemonster wat meer details vrij.

De V12 van de Fiorano is gebleven. Tenminste; het blok, want de cilinderkoppen, klepstoters, beademing en nokkenassen zijn allemaal anders. Lichter en extremer, vandaar dat ook het vermogen toenam. Het blok, dat ook al dienst deed in de Enzo, levert nu geen 620, maar 700pk. De versnellingsbak knalt ook nog sneller een tandwiel hoger of lager; in 60 in plaats van 100 milliseconden. En de Fiorano is gestript van alles wat niet essentieel was, met inbegrip van enkele te zware koetswerkpanelen. Om het model bij hoge snelheden op de grond te houden, zijn de vleugels (met ingebrip van exemplaren op de achterste stijlen), luchtdoorstroomopeningen, de bodem en de achterdiffuser verder uitgewerkt. Het resultaat is een downforce van 280kg bij 200km/u en zelfs 630kg bij 300km/u. De achterlichten, die je op circuit toch niet nodig hebt, zijn vervangen door uitlaten. Niet van de motor, maar van een actief luchtgeleidingssysteem dat enerzijds de weerstand optimaliseert, maar vooral het motorblok koel moet houden.

Aan boord hou je best het hoofd koel. En bij de aankoop ook, want de 599 XX is niet bepaald goedkoop. Eigendom kost je € 1,1 miljoen.