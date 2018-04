Dacia Sandero Stepway is budgetavonturier

Door: BV

Dacia onthult vandaag op het Autosalon van Barcelona de Sandero Stepway. Dat is een stoer aangeklede versie van de budgetvriendelijke vijfdeurs van het merk van de Renault-Groep. Het model moet, als we Renault mogen geloven, ook jongeren warm maken voor de aanschaf van een Dacia. Deze stoere versie onderscheidt zich van de reguliere Sandero door z'n met 20mm toegenomen bodemvrijheid, bodembeschermers voor- en achteraan, mat verchroomde zijdrempelprofielen en verchroomde dakrails. Er is keuze uit drie metaalkleuren; Platinium Grijs, Komeet Grijs en Vuurrood.

De Stepway behoudt vanzelfsprekend z'n interieurinrichting met ruimte voor vijf volwassenen en 320l bagagecapaciteit. De nieuwe versie wordt leverbaar met een 1.6l benzinemotor met 90pk of een 70pk sterke 1.5l dCi dieselcentrale. Wat de meerprijs van het avontuurlijke uiterlijk wordt, weet Dacia pas over enkele maanden wanneer het model bij ons in de verkoop gaat, maar uiteraard garandeert het merk een onklopbare prijs/kwaliteitsverhouding.