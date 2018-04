Lambo Murcielago LP670-4 in beeld

Door: BV

Van de Lamborghini Murcielago LP670-4 SuperVeloce -zeg maar de ultieme Murcielago- hadden we al de specificaties en studiobeelden binnen, maar nu speelt de supersportwagen voor het eerst buiten en dat levert deze plaatjes op.

We overlopen snel nog even de voornaamste specificaties. De SuperVeloce beschikt over een tot 670pk en 660Nm opgevoerde 6,5l V12 die z'n vermogen net als alle andere Lambo's via vier wielen op het asfalt zet. Het model is herkenbaar door een (eerder opzichtige) koetswerkkit in lichtgewicht koolstofvezel, 18-duims lichtmetalen velgen en specifieke details als de nodige SV-logo's, geel gelakte remklauwen en -binnen zeven lakkleuren- twee matte koetswerktinten.

De LP 670-4 SV sleurt per pk niet meer dan 2,3kg mee. Het model knalt zichzelf dan ook in 3,2 tellen naar 100km/u en houdt het pas bij 342km/u voor bekeken. De oplage is, zoals dat hoort bij dit type speciale reeksen, gelimiteerd - Lambo zal er niet meer dan 350 bouwen.