Vroege facelift Renault Laguna

Door: BV

Renault schijnt niet helemaal in z'n nopjes te zijn met de prestaties van de laatste Laguna-generatie. Het model wordt nu al, amper twee jaar na z'n introductie, aan een vroege facelift onderworpen. Die volgt het klassieke patroon, zonder grote aanpassingen. Het ganse gamma heeft voortaan rechtop het smoelwerk van de GT-uitvoering, met inbegrip van de donkere koplampen, de meer geprononceerde voorspoiler en de specifieke grille. En natuurlijk ontbreken nieuwe velgen en modernere koetswerkkleurtjes niet.

Twee nieuwe versies, de Black Edition en de Business, worden aan het aanbod toegevoegd, maar het gamma wordt tegelijk vereenvoudigd. Kwestie van door de bomen nog een beetje het bos te kunnen zien. Het dieselgamma begint nog steeds bij een CO2-vriendelijke 1.5 dCi met 110pk die elke kilometer slechts 130gram uitstoot. Erboven vinden we een 2.0 dCi met 130 en 150pk, waarvan de laatste een nu tot 140gram/km gereduceerde CO2-emissie kent. Daarvoor zijn aanpassingen gedaan aan de overbrenging (versnellingsbakverhouding) en de motorsturing. En voortaan zijn deze tweeliter dieselcentrales ook leverbaar met de 4control vierwielbesturing die werd geïntroduceerd op de 2.0 dCi met 180pk en 205pk sterke 2.0T. Bij de benzinemotoren valt verder geen nieuws te rapen. In de optielijst is de aanwezigheid van een navigatie-oplossing in samenwerking met fabrikant TomTom het vermelden waard. Die is een stuk goedkoper dan het geheel geïntegreerde Carminat-navigatiesysteem.