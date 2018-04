De nieuwe Renault Megane break

Door: BV

Vandaag presenteert Renault in één klap twee nieuwe versies in het Megane-gamma. Deze break, die weerom als Grandtour door het leven zal gaan, is de inmiddels vierde telg in het aanbod. Hij wordt eind deze maand al gelanceerd. De productie geschiedt aan de zijde van de drie- en vijfdeursversies in het Spaanse Palencia.

De tot 4,56m gegroeide nieuweling toont zich dynamischer dan z'n functionele voorganger dankzij gestrekte lijnen, een aflopende daklijn en een sterk hellende achterruit. Het model rust op een langere wielbasis dan de berline. De afstand bedraagt 2,7m, ruim 6cm meer dan bij de berline en dat zullen de passagiers op de achterbank geweten hebben. Maar er is niet alleen meer ruimte voor de benen. Vanzelfsprekend neemt ook het koffervolume toe. Met een fikse 119l zelfs, tot 524l (inlcusief 38l onder de laadvloer). Laadt je tot het dak en klap je de achterbank neer dan lust de Grandtour zelfs 1.600l. De maximale laadlengte bedraagt 2.550mm omdat de voorste passagierszetel zich laat omtoveren tot een tafeltje. Wil je het volume maximaal benutten, dan moet je de bagage-afdekking natuurlijk verwijderen en daarvoor is nu een speciaal opbergvak voorzien.

Renault zal de break van meet af aan met 10 motoren aanbieden. Het overgrote deel daarvan -liefst 7 stuks- zijn diesels. De 1.5dCi dieselcentrale is leverbaar in vier versies. Versies met 85 en 105pk die een roetfilter ontberen en versies met 90 en 110pk die wel over een partikelfilter beschikken. De krachtigste twee krijgen een zesbak, de twee instapper stellen het met vijf verzetten. Erboven vinden we een 1.9 dCi met 130pk, een 2.0 dCi met 150pk die aan een automaat wordt gekoppeld en een 160pk sterke versie die manueel te schakelen valt. Bij de benzines is de instapper een 1.6 16v met 110pk. Erboven zit een geblazen 1.4 die 130pk opwekt en de topper is een 140pk sterke tweeliter.