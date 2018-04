Speciale serie Jaguar X-Type

Door: BV

Jaguar heeft een speciale editie van de X-Type in elkaar geknutseld. Het gaat om een beperkte editie waarvan 240 stuks naar België en Luxemburg komen. De uitgave is gebaseerd op de X-Type Executive die reeds is uitgerust met DSC, een snelheidsregelaar, lederen interieur en zetels die regelbaar zijn in 10 richtingen, verwarmde voorzetels, parkeerhulp achteraan, automatische en klimaatregeling. Klanten voor de X-Type Collection verdienen niet alleen een specifieke badge op de kofferklep, maar worden eveneens getrakteerd op een navigatiesysteem, parkeerhulp vooraan, een CD wisselaar, 17'' lichtmetalen velgen en een zestrapsautomaat op de 2.2 diesel versies.