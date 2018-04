Balkon-auto van Peugeot

Door: BV

Bij Peugeot gaan de ontwerpers graag eens uit hun dak, en dan hebben we het niet alleen over het aanstormende talent dat zich via de jaarlijkse ontwerpwedstrijd van het merk in de kijker werkt. Ook binnenshuis wil de fantasie al eens op hol slaan. En het resultaat van zo'n wilde tekensessie is deze Peugeot Metromorph. Een auto die tegelijk ook een balkon is. Jep, dat lees je goed.

De Metromorph is ontwikkeld voor de toekomst. Dat hij elektrisch aangedreven is, hoeven we dan al niet meer te vermelden. Het bedrijf kiest voor twee wielnaafmotoren. De ontwerper Roman Mistiuk is ervan uitgegaan dat parkeerplaatsen in de toekomst zo goed als onbetaalbaar worden. En je kan je auto natuurlijk niet op je rug nemen, maar in de metropolis van de toekomst kan je hem misschien wel aan je gevel hangen. En omdat de stoelen in deze tweezitter zijn opgehangen aan armen die ervoor zorgen dat ze ten allen tijden horizontaal blijven, heb je er meteen een balkon bij. Slim, niet?