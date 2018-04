Peugeot RCZ is klaar

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt stelde Peugeot in september 2007 de 308 RCZ concept car voor. Die eigenzinnige coupé kon op nogal wat bijval rekenen, en het bedrijf heeft het model de afgelopen twee jaar dan ook klaargestoomd vor serieproductie. Exact twee jaar na z'n voorganger mag de RCZ in dezelfde stad debuteren. De eerste beelden heeft Peugeot vandaag vrijgegeven. Het bedrijf belooft meteen dat het uiterlijk van deze 2+2 Coupé, "gericht op een modern en bijzonder veeleisend cliënteel", minder toegevingen vraagt dan z'n uitzonderlijke design doen vermoeden. Technische details geeft Peugeot nog niet, maar je mag ervan uitgaan dat de RCZ onder de kap de topmotoren van 308 erft. Reken op een 1.6l turbomotor met 200+ pk en een tweeliter diesel die minstens op 163pk aftikt.

Volgens de Fransen krijgt het nieuwe model een heel speciale plaats in het gamma. Daarom is het ook de eerste Peugeot waarvan de naam geen centrale nul of dubbele nul draagt. Vanaf het voorjaar van volgend jaar staat het model bij de dealers.