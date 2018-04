Lamborghini Super Trofeo in Spa-Francorchamps

Door: REDACTIE

Aanstaande weekend is de Lamborghini 'Blancpain Super Trofeo' te gast op het circuit van Francorchamps en dat in het kader van de beroemde 24-uren race. Het is de derde locatie voor deze speciale trofee voor de snelste in serie geproduceerde auto's. De eerste ronde werd op 2 mei gereden in het Britse Silverstone. Nadien volgde de Norisring in Duitsland. De Lamborghini Blancpain Super Trofeo loopt gedurende zes weekends parallel met andere bekende race-evenementen als het FIA GT Championship, het DTM en de Britse F3 en GT kampioenschappen. Elke deelnemende wagen mag door een enkele of door twee piloten worden ingeschreven. Elke raceweekend begint met vrije oefenrondes, een kwalificatieronde en drie wedstrijden van elk 40 minuten. Deelnemers zijn zowel professionele piloten als 'gentleman drivers'. Het strijdwapen is een van de Gallardo LP 560-4 afgeleide lichtgewicht raceversie. De Lamborghini Super Trofeo kreeg een aangepast chassis, beschikt over permanente vierwielaandrijving en een V10 5.2 'Iniezione Diretta Stratificata' krachtbron. Het vermogen bedraagt 570 pk.

Van 23 tot 25 juli worden de zevende, achtste en negende rond gereden voor het lopende seizoen. In het deelnemersveld laten Fabio Babini en Claudio Rossetto van het Petri Corse Team zich opmerken, met al drie overwinningen op hun naam. Zij zullen zeker ook in Francorchamps voor sensatie zorgen. Als geduchte tegenstander is er o.a. Marc A. Hayek, President en CEO van Blancpain die de strijd aanbindt met de Nederlander Peter Kox, die als klassewinnaar op het schavotje stond in de 24 Uren van Le Mans. Peter Kox zal dit weekend overigens niet allen de Lamborghini 'Blancpain Super Trofeo' rijden, maar neemt nadien ook het stuur in de 24 Uren van Francorchamps. Lamborghini Racing Eastern Europe gooit twee auto's in de strijd met aan het stuur Jarek Janiš, Petr Charouz, Niek Hommersoen en Louis Machiels.

Blancpain geldt als het oudste luxe-uurwerkmerk ter wereld en is naamsponsor voor de door Lamborghini opgezette competitie. De koppeling van beide namen in de 'Lamborghini Blancpain Super Trofeo' brengt het vakmanschap van ingenieurs uit de auto-industrie en specialisten op het vlak van precieze tijdmeting samen. Sinds 1735 produceert Blancpain in de Zwitserse Vallée de Joux innovatieve meesterwerkjes die het uurwerkmakersambacht alle eer aandoen. Elk product wordt door een enkele uurwerkmaker in elkaar gezet. Net als bij Lamborghini wordt het individuele kunnen van de betrokken mensen hier in de spots gezet. Het werken met de allerbeste materialen en meest bekwame vaklui, alsook het streven naar perfectie, verbindt de beide merken. Manfred Fitzgerald, Directeur voor het merk en design bij Lamborghini: "Beide merken zullen zeker wel varen bij deze joint venture. Lamborghini en Blancpain vechten gepassioneerd voor elke honderdste seconde!".