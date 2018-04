Saab beloont 12 jaar geduld

Door: REDACTIE

Twaalf jaar heeft Saab de 9-5 in het gamma weten te houden. Eindelijk verschijnt de lang verwachte opvolger ten tonele en wel op de volgende IAA in Frankfurt, die doorgaat van 17 tot 27 september 2009. Het commerciële debuut laat dan nog tot april 201 op zich wachten. GM hield jarenlang de geldkraan dicht en hypothekeerde daardoor de toekomst van het toch wel bijzondere Zweedse automerk. Van vernieuwing kon er nauwelijks sprake zijn - hooguit wat cosmetische opsmuk moest de rimpels doen verdwijnen - en zelfs de eigenheid van het merk werd door GM zienderogen afgekalfd. Maar nu Saab weer geleid wordt door echte Zweden, is er opnieuw hoop. Nog meer hoop kan er komen van de overname door de exclusieve Zweedse sportwagenbouwer Koenigsegg, al zijn de onderhandelingen daarover nog niet afgerond.

Saab haalt de mosterd voor de 9-5 opvolger bij Opel, waar de Insignia als donor fungeert voor de technische basis. Wel wordt het nieuwe Saab-vlaggenschip een stuk groter: hij groeit zelfs net boven de vijf meter uit - 5,01 m! - om de strijd aan te binden met gevestigde waarden als Audi A6, BMW 5-Reeks, Mercedes-Benz E-Klasee en Volvo S80. De opvolger is liefst 17 cm langer dan het huidige model. Zijn wielbasis groeit met 13 cm aan tot 2,84 m. De imposante afmetingen verwijzen ook naar de Amerikaanse Buick LaCrosse, die 5,03 m lang is en waarvan het platform werd overgenomen. Zijn enorme lengte resulteert alleszins in een comfortabel koffervolume - 513 liter - en een royaal bemeten achtercompartiment. Men zou kunnen denken dat de nieuwe 9-5 ambities koestert als chauffeurslimousine en dat is niet helemaal onterecht, want vooral in nieuwe markten als China wordt dit soort auto's geapprecieerd door de nieuwe rijken die zich graag laten chaufferen.

Onder de kap huizen drie benzinemotoren met drukvulling: een 1.6 160 pk als basismotor, een 2.0 met 220 pk en een 2.8 V6 die het tot een ronde 300 pk schopt. De beide dieselmotoren hebben telkens 2.0 liter longinhoud en brengen het tot 160 of 190 pk. Van hybride-aandrijving of brandstofbesparende start/stop-techniek is op dit ogenblik geen sprake.

De nieuwkomer maakt zijn opwachting met een imposant dashboard zoals we dat van de Zweden gewend zijn. Nieuw is de startknop op de middenconsole, die de vertrouwde contactsleutel voor de versnellingsbakvergrendeling vervangt. Een Keyless-Go-optie doet eveneens zijn intrede. Het design toont opvallend veel rondingen en verschilt grondig van zijn twaalf jaar oude voorganger. Het was voor de betrokken ontwerpers een hele uitdaging om geen Insignia-kopie met Saab-saus op de tekenplank te zetten. Enkele stijlkenmerken zijn het gebruik van zilverkleurige kaders rond o.a. de koplampen en vensters, de ijswitte achterlichtblokken met LED-lichttechniek en een lichtband die over de ganse breedte van de achtersteven doorloopt. De richtingaanwijzers in de achteruitkijkspiegels zijn verduisterd.

Als vlaggenschip voor het Saab-gamma is de nieuwkomer het aan zichzelf verplicht om heel wat luxe aan te bieden. Zo vinden we bij de te verwachten opties een head-up-display, parkeerhulp, een regelbaar onderstel met drie programma's voor comfort, sport en automatisch, bi-Xenon-bochtenlicht, de herkenning van verkeersborden met een ingebouwde camera (zoals op de Opel Insignia), een navigatiesysteem van Panasonic met 8" groot aanraakscherm en een audio-installatie van Harman Kardon. Voor de zwaarste motoren zal Saab optioneel ook vierwielaandrijving aanbieden. Saab presenteert zijn nieuwste topmodel in drie verschillende uitrustingsvariaties: Linear, Vector en Aero.

Een breakversie mogen we ook verwachten en wel zowat een half jaar later. Zijn voorganger had liefst 80% aandeel in de totale verkoop van het 9-5 gamma. De nieuwe 9-5 zal in het Zweedse Trollhättan van de band rollen en niet zoals ooit aangekondigd samen met de Insignia in het Duitse Rüsselsheim geassembleerd worden. De prijzen zijn momenteel nog niet bekend, maar Saab wil zijn nieuwe 9-5 prijsmatig onder de Audi A6 plaatsen.