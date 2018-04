Helemaal elektrisch: Nissan Leaf

Door: BV

De automobielfabrikanten haasten zich een ongeluk om als eerste een hybride of elektrische auto op de markt te brengen. En in de tweede categorie is Nissan -onder volumeconstructeurs- de winnaar. De Leaf, want dat is de toepasselijke naam voor het groene ding, moet tegen eind volgend jaar in Azië, de VS én Europa te koop zijn. Nissan heeft een productiecapaciteit van 65.000 stuks per jaar.

De Japanners zijn voor de Leaf vertrokken van een wit blad papier. Dat betekent dat het model z'n eigen bodemplaat heeft. Nissan kon, naar eigen zeggen, op die manier de Lithium Ion batterijenset beter wegwerken. Het bedrijf doet voor de batterijen overigens geen beroep op een externe leverancier. Het ontwikkelde en bouwt die zelf. Aan boord van de Leaf zullen die een capaciteit hebben van 24kWh. De accu drijft een elektromotor aan die maximaal 80kW (of 109pk) en 280Nm opwekt. Dat moet voldoende zijn voor een autonomie van 160km en een topsnelheid van 140km/u. Zonder benzine-aggregaat zijn de emissies geheel onbestaande. De accu kan je laden via een conventionele stekker. Op 230V neemt een volledige lading niet meer dan 8 uur in beslag, maar 80% van de capaciteit wordt al op 30 minuten bijgevuld. Of 10 minuten voor 50 extra kilometers... Aan boord krijg je een systeem dat je vertelt waar de Leaf publiek kan bijgeladen worden. Voorlopig is dat zo goed als nergens - verandering is op komst. Je zal de Leaf kunnen programmeren om voor te verwarmen of te koelen, waarbij het voertuig de stroom gebruikt van het net en dus niet op de batterijen teert. De laadcyclus wordt eveneens instelbaar, zodat je kan profiteren van een voordelig (nacht-)tarief bijvoorbeeld.

Het vermogen is vergelijkbaar met dat van een instapper in het C-segment en met een lengte van 4,44m, een breedte van 1,77m en een hoogt evan 1,55m is dat ook waar je de Leaf kan positioneren. Het uiterlijk is glad en aerodynamisch, zij het niet zo extreem als z'n structuur zonder verbrandingsmotor zou toelaten. De reden? Nissan wil de mensen niet te veel shockeren. Het kiest voor een conventionele halfhoge koets die comfortabel plaats biedt aan vier tot vijf inzittenden. Tot slot nog dit: de Leaf wordt betaalbaar, dat belooft Nissan zonder al over een exacte prijsvork te reppen.