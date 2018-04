Mini trakteert zichzelf op Coupe Concept

Door: BV

Vandaag, op 26 augustus, is Mini exact 50 jaar oud. Dat de door BMW geïncarneerde Mini's van vandaag niets meer te zien hebben met de Britse onderneming van weleer, mag de feestvreugde vooral niet drukken. De première van een SUV-afgeleide op het Salon van Frankfurt alleen is niet genoeg. Voor de gelegenheid kan er nog een extra studiemodel vanaf. Een coupé. Officieel is de beslissing om tot serieproductie over te gaan nog niet gevallen, maar de Duitsers zitten niet om een extra Mini-model verlegen. De kleintjes gaan als zoete broodjes over de toonbank, er wordt aardig aan verdiend én -belangrijk- ze helpen de gemiddelde CO2-uitstoot van het merk naar omlaag.

Net als de crossover debuteert de Coupé in Genève. De tweezitter is 3,71m lang, 1,68m breed en slechts 1,36m hoog. Enkele belangrijke koetswerkpanelen worden geleend bij de gewone Mini, maar aan wat agressiever smoelwerk kon niet weerstaan worden. Het dak duikt stevig omlaag, is afgewerkt met een spoiler en de lage achterruit vormt de overgang met een afgeronde kont. De kofferklep opent riant en omdat de achterbank geschrapt werd, lust de Coupé tot 250l bagage. Het interieur is, op de specifieke bekleding na, zo goed als integraal overgenomen uit de sportiefste Mini's van het moment. Alleen rond de toerenteller duiken twee nieuwe klokjes op. Eén dat gewoon de tijd weergeeft, en één die dienstdoet als chronometer. Voor als je rondetijden wil opmeten. Zwart is de overheersende interieurtint. De boordplank en de dakhemel zijn in die tint en carbon sierlijsten maken het geheel af.

Onder de kap zit een 1,6l geblazen benzinemotor. Die doet dienst in de Mini Cooiper S, al opteerde het merk in dit geval voor de tot 211pk opgewerkte veriant die door huistuner John Cooper Works onder handen is genomen. Bij dat extra motorvermogen horen overigens ook opgewaardeerde veren en dempers, een specifieke afstelling van de elektrische stuurbekrachtiging en opgewaardeerde remmen. Mini beweert dat de Coupe Concept nog strakker door de bocht kan als de gewone Mini. Het zwaartepunt is immers lager. Niet alleen omdat het dak niet zo hoog komt, maar ook omdat het is uitgevoerd in gewichtsbesparend aluminium.