Ion is elektrische Peugeot

Door: BV

Peugeot presenteert de Ion. Een geheel elektrische vierzitter van 3,48m lang, met dier deuren, die vanaf 2010 leverbaar wordt. De wereldpremière is vanzelfsprekend voorzien voor het Salon van Frankfurt.

De Ion is niets meer of niets minder dan de door Mitsubishi ontwikkelde stadsmobiel waarop Peugeot z'n eigen logo kleeft. Het autootje heeft een Lithium-ion accu aan boord die een 64pk en 180Nm sterke elektromotor aandrijft. Het bedrijf heeft het over "geruststellende prestaties" en een topsnelheid van 130km/u. De autonomie bij normaal gebruik zou eveneen 130km bedragen. Gekoppeld aan een standaard 20V stopcontact bedraagt de laadcyclus 6u. Een snellaadfunctie zorgt ervoor dat 80% herladen kan worden in amper 30 minuten. Peugeot beseft dat de Ion zich daarmee richt op een stedelijk gebruik en hoopt behalve particulieren ook overheden en grote bedrijven aan te spreken.