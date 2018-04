Peugeot BB1 is... scauto?

Door: BV

In Frankfurt laat Peugeot zich van z'n meest creatieve kant zien. Het bedrijf bedacht een inventieve oplossing voor het mobiliteitsprobleem van de toekomst; de BB1. De naam is een verwijzing naar de kleine Peugeot Bébé's die het merk aan het begin van de vorige eeuw bouwde, maar de uitwerking kon niet moderner zijn.

De BB1 is ocharme 2,5m lang, maar biedt niettemin plaats aan vier inzittenden. En als we al kunnen stellen dat de voorste lekker knus dicht bij elkaar moeten zitten, dan stellen we ons toch vragen over het comfort dat de twee minimalistische achterzitjes kunnen bieden, maar daar gaat het nog even niet om. Er past vier man in, en dat is een stunt. De BB1 is ook niet bedoeld als kilometervreter, maar als een echte stadsmus. Het studiemodelletje heeft een lithium-ion batterij aan boord die twee 20pk sterke elektromotoren (één in elk achterwiel) aandrijft. Het setje heeft een autonomie van 120km en wordt in het stopcontact opgeladen. De zonnecellen in het dak doen uiteraard niets voor de autonomie, maar het is voldoende om de ventilatie ook bij stilstand gaande te houden.

De BB1 is (gezien de aanwezigheid van een zware batterij) een pluimgewichtje van 600kg. Dat is te danken aan het gebruik van lichtgewicht materialen (zoals de kunststof voor de bijzonder eigenzinnig vormgegeven voorruit), maar ook aan de intelligente structuur. De BB1 rust op een buizenframe dat meteen ook de voor- en achterophanging en de stuurbekrachtiging (vanzelfsprekend elektrisch) omvat. Met de BB1 rijden belooft een aparte ervaring te zijn, want een conventioneel stuur zou te veel plaats innemen. Stuur en bedieningselementen zijn vergelijkbaar met dat van een scooter.