Renault onder stroom in Frankfurt

Op de Renault-stand tref je dit jaar maar liefst vier verschillende studies met elektromotor aan: het stadswagentje Twizy, twee gezinswagens (Zoe en Fluence) en een elektrische variant van de compacte bestelwagen Kangoo. Tegen 2011 zouden de modellen al op de markt moeten zijn, en dat volgens Renault tegen ‘betaalbare' prijzen.

De kleinste, en meest futuristische telg is de Twizy Z.E.. Deze 1+1-zitter haalt met zijn 15kW/20pk sterke elektromotor een snelheid van 75km/u en beschikt over een bereik van 100km, ruim voldoende voor gebruik in de stad. Dankzij zijn compacte afmetingen (lengte 2m30, breedte 1m13) kan de Twizy zo goed als ter plaatse draaien. In slechts 3,5 uur zijn de lithium-ion-accu's opgeladen.

De Zoe Z.E. Concept is een compacte gezinswagen die zich vooral voor dagelijkse korteafstandsritten leent, maar ook wel al eens stad en agglomeratie kan verlaten. Dankzij een elektrische krachtbron van 54 kW/73pk ligt de topsnelheid bij 140km/u. Volgens de ontwerpers zou hij een actieradius van 160km halen. De 3m43 lange Zoe biedt plaats aan 3 inzittenden die simpelweg uit 3 verschillende interieuropstellingen kunnen kiezen. Een innovatief dak optimaliseert de airconditioning met 3 standen (hydraterend, zuiverend of verkwikkend), wat voor een weldadige interieurbeleving moet zorgen.

Met zijn 4m82 en 5 zitplaatsen is de Fluence Z.E. Concept een heuse middenklasser. Hij beschikt over een vermogen van 70kW/95pk en max. koppel van 226 Nm. Zijn bereik ligt bij 160km.



Op het eerste gezicht lijkt de Kangoo Be Bop Z.E. een doodnormale fun-van, enkel de gesloten velgen en zonderlinge zijdelingse richtingsaanwijzer duiden op een zero-emission versie. Hij heeft een elektromotor met 95pk en 226Nm koppel, actieradius van 160km. Net als de Fluence Z.E. Concept en de Zoe Z.E. Concept zijn er drie oplaadmodi. Bij een standaard oplading beschikken de lithium-ion-accu's na 4 à 8 uur opnieuw over hun maximale capaciteit. Als je de snellaadmodus via sterkstroom (440volt) inschakelt, wordt de laadtijd met ca. 20 minuten ingekort.

Voor als het echt snel moet gaan heeft Renault het quickdrop-systeem uitgedacht. Het principe is eenvoudig: de lege batterij wordt in een wisselstation door een vol exemplaar vervangen. Slechts drie minuten neemt de wissel in beslag, net zolang als een normale tankbeurt. Renault werkt voor de uitbouw van een wisselstationnetwerk samen met een Israëlische partner, Better Place. Pilootprojecten zullen in Denemarken en Israël lopen.