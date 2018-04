Mini Roadster Concept

Door: BV

Om de Mini om te toveren tot de Coupé Concept, sneed het bedrijf al het dak van z'n compacte driedeurs. Daar dus ook een open versie van ontwikkelen, is dan in principe nog slechts klein bier. En daarom ook dat er naast de Coupé in Frankfurt ook maar meteen een dakloze telg staat te blinken.

De Roadster doet het niet met de opgewerkt 1.6l turbomotor van huistuner John Cooper Works, maar neemt de 175pk en 240Nm sterke centrale met dezelfde cilinderinhoud maar een minder agressieve turbo over van de Cooper S.

De neus is geleend van de Cabrio Cooper S, maar ruitomlijsting is lager, de voorruit maakt een grotere hoek en het stoffen klapdak is een stuk compacter. De twee achterste zitplaatsen sneuvelden.

Het studiemodel heeft een interieur waarin een aantal nieuwe vondsten hun intrede doen. We kennen de "always open" wijzer al. Die geeft aan hoeveel tijd de bestuurder met het dak open heeft gereden. Nieuw zijn een indicator die aangeeft hoeveel je met je manier van rijden het milieu belast en een "heartbeat monitor". Die geeft de hartslag van de Roadster weer. Hoe pittiger de rijstijl, hoe hoger. Weden dat die hartslag en de milieuimpact het samen niet goed kunnen vinden?