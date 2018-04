Honda CR-Z zo goed als klaar

Door: BV

Honda werkt al een tijdje aan een spirituele opvolger voor de kleine, sportieve CRX, die inmiddels meer dan 10 jaar geleden uit de catalogus verdween. In 2007 toonde het bedrijf al een eerste studiemodel en in Tokyo staat de tweede concept te pronken. De CR-Z (voor Compact Renaissance Zero) is nu zo goed als klaar. Veel meer dan aanpassingen aan kleuren en lichtunits verwachten we niet meer.

De vormgeving van de compacte tweedeurs bulkt van de verwijzingen naar de originele CRX, maar de aandrijflijn - die is helemaal anders. Zonder al te veel in detail te gaan, wil Honda erover kwijt, dat het een hybride is. Wellicht deelt de CR-Z die met de Insight. Die combineert een elektromotor met een compacte benzinecentrale. In de compactere CR-Z zou die aardig moeten presteren terwijl verbruik en uitstoot tot een minimum beperkt blijven. Wellicht daarom dat de bij de CRX nog zo prominent aanwezige uitlaatpijpjes ditmaal helemaal weggewerkt zijn.

Het interieur uit 2007 is ditmaal vervangen door een opstelling die helemaal productierijp lijkt. Zoals dat pas in een sportieve auto, nestel je je vooraan in kuipjes. De bestuurder heeft zicht op een prominente toerenteller en een digitale snelheidsmeter.

De CR-Z zou al in februari op de Japanse markt moeten verschijnen. De rest van de wereld, met de VS op kop, volgt kort erna.