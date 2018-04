Mitsubishi werkt aan hybride SUV

Door: BV

Mitsubishi pakt zwaar uit op het Autosalon van Tokyo, en dit is één van de blikvangers. De PX-MiEV is een plug-in hybride. Dat betekent dat de op de Outlander gebaseerde SUV voorzien is van een stevig pakket batterijen en twee elektromotoren met in het totaal 82pk en 200Nm trekkracht. De elektromotoren zijn gespreid over de voor- en achteras.

Bij lage snelheden doet de voorste elektromotor het werk helemaal alleen. In die modus heeft de aan het stopcontact opgeladen accuset vanzelfsprekend een beperkte autonomie. Daarom heeft de PX-MiEV ook nog een benzinemotor aan boord. Dat is een 115pk en 125Nm krachtige 1.6l viercilinder. Die springt bij wanneer nodig. Enerzijds wanneer de bestuurder meer prestaties vraagt, anderzijds als het niveau van de accu's te laag wordt. De bescheiden elektromotor bij de achteras komt enkel tussen als gladheid of een slechte ondergrond vierwielaandrijving vergen, of wanneer de bestuurder het uiterste uit de kan haalt.