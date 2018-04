Renault Megane RS heeft prijs

Door: BV

Renault heeft de Belgische prijs voor de potigste Mégane bekendgemaakt. De editie van Renault Sport staat in de catalogus vanaf € 26.950.

De Fransen bieden de RS aan in twee smaken. Je hebt de keuze uit een standaard onderstel of een Cup Chassis dat de meest veeleisende gebruikers tevreden moet stellen. De prestaties van beide versies zijn evenwel identiek. De tweeliter turbomotor is goed voor 250pk bij 5.500t/min en een koppel van 340Nm dat al bij 3.000t/min geleverd wordt. Een zesbak zit tussen het blok en de aangedreven voorwielen die de koets in 6,1 tellen naar 100km/u sleuren. Er komt zowaar een begrenzer aan te pas om de RS bij 250km/u in te tomen. Het verbruik over de gemengde cyclus blijft beperkt tot 8,4l/100km. Dat komt overeen met een CO2-emissie van 195gr/km.