Volvos van de toekomst rijden zelfstandig

Door: BV

Volvo werkt mee aan SARTRE (Safe Road Trains for the Environment), een project van de Europese Unie voor de ontwikkeling van technologie waarmee voertuigen autonoom, als een treintje over de snelweg kunnen rijden. Het idee is dat elke trein of groep wordt aangevoerd door een 'leider', een voertuig dat normaal rijdt en wordt bestuurd door een ervaren berijder die bekend is met het traject. Dat kan een taxi, een bus of een vrachtwagen zijn. Elke trein bestaat uit zes tot acht voertuigen. Na het aansluiten bij een treintje kan de auto geheel autonoom rijden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur. Aanpassingen aan het wegdek zijn dus niet nodig. Een bestuurder die zijn afslag nadert, neemt de controle over zijn eigen auto weer over, verlaat het konvooi door naar de afrit te sturen en vervolgt dan zijn eigen weg zoals normaal.

De eerste auto's met deze techniek rijden vanaf begin 2011 al op testcircuits. Zij zijn voorzien van een navigatiesysteem en een zender-ontvanger die met het voorste voertuig communiceert. De onderzoekers denken dat we de eerste ‘road trains' over 10 jaar op de weg zullen zien. Dat zou een betere doorstroming, een kortere reistijd en meer comfort moeten bieden terwijl de ongevallen, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot verminderen.