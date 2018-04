Volgende Audi A8 met tweeliter diesel

Door: BV

Audi is druk in de weer met z'n volgende vlaggenschip. En omdat het niet van plan is z'n titel van meest dynamische limousine kwijt te spelen aan de BMW 7-Reeks, Mercedes S-Klasse of de aluminium Jaguar XJ, behoudt die z'n aluminium spaceframe en koetswerk uit hetzelfde lichtgewicht materiaal. Het model groeit, maar moet in de instapversies ruim onder 2 ton wegen. Kleinere motoren, die minder CO2-uitstoot en zelf ook minder kilo's op de weegschaal zetten, moeten daarbij helpen. De nieuwe instapper wordt een kleine 4-cilinder dieselcentrale. De gekende common-rail-eenheid met twee liter slagvolume, zij het voorzien van een vernieuwde inspuiting en gevoed door twee turbo's. Audi mikt op een vermogen van 200pk.

Aan het andere eind van het spectrum komt weerom een W12. Nog onbevestigde gegevens suggereren dat die z'n longcapaciteit ziet stijgen van 6,1 tot 6,5l en dat die centrale minstens 500pk sterk wordt. Dat is 50pk meer dan het huidige topmodel. Eronder past en V8 turbomotor die ook al meer dan 400pk sterk wordt. We verwachten de nieuwe A8 voor modeljaar 2011.