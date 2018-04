Citroën C5 aan de kleinere motoren

Door: BV

Citroën gaat door met het ‘downsizen' van z'n motorenpalet. In de C5 wordt de atmosferische 140pk sterke tweeliter afgelost door een 1.6l turbomotor. Die is zuiniger en houdt 156pk achter de hand. De update geldt overigens alleen voor de combinatie met een handbak. Wie een automaat wil, is verplicht bij de tweeliter te blijven.

De 2.2l dieselversie verdwijnt eveneens. Citroën heeft een nieuwe evolutie van de 2.0HDi met dieselpartikelfilter klaar. Die voldoet aan de Euro V-norm en is met 163pk net zo krachtig als de 2.2 die voorheen in de catalogus stond. Deze centrale is naar keuze leverbaar met een handbak of automaat en immer voorzien van 6 versnelllingen.