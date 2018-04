Nieuwe Citroën C3: prijs, eco-diesels

Door: BV

Citroën heeft bekendgemaakt hoe veel van je zuurverdiende euro's het wil in ruil voor een exemplaar van de nieuwe C3. En wat blijkt? De Fransen handhaven hun scherpe-prijzen-politiek.

De instapper is voorzien van een 1,1l benzinemotor. Goed voor 60pk en al de uwe vanaf € 12.690. De vanaf-prijs van de 1.4 met 75pk ligt meteen een pak hoger. Die kost € 15.090. En de versie met 95pk maakt je 17.890 armer. De 1.6 met 120pk kost nog eens € 1.000 extra. Tussen de basisversies van de verschillende motorversies gaapt wel steeds een uitrustingskloof.

De opbouw van het dieselgamma is minder rechtlijnig. De € 14.800 dure 1.4HDi met 70pk is in principe de instapper (110gr/CO2-uitstoot, 3% overheidskorting), maar omdat voor € 16.150 een 1.6HDi met 92pk te koop is die slechts 104gr/km CO2-uitstoot, en daardoor recht heeft op een overheidspremie van 15% op het totale factuurbedrag (inclusief opties), kunnen we moeilijk voorstellen dat de eerste veel aftrek zal vinden. Helemaal bovenaan het dieselgamma vinden we een 110pk sterke versie van diezelfde 1.6. Die uitvoering is steeds met alle toeters en bellen beladen en kost dan ook meteen € 21.450.