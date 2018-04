Groen licht voor 2 elektro-Renaults

Door: BV

Renault heeft besloten twee geheel elektrische voertuigen in productie te nemen. Het gaat om de ZOE Z.E. en de Twizy, die beiden op het Autosalon van Frankfurt als studiemodel zijn voorgesteld. Veel tijd om de ontwerpen door te ontwikkelen geeft de autobouwer zich niet. Beide modellen moeten al in 2011 het levenslicht zien. De ZOE Z.E. wordt dan in de buurt van Parijs gebouwd. Voor de kleine Twizy viel de keuze op de Spaanse productievestiging van het merk.

Aan de Twizy lijkt Renault nog het meeste werk te hebben, want z'n design is nog bijzonder futuristisch. Deze 1+1-zitter haalt met zijn 15kW/20pk sterke elektromotor een snelheid van 75km/u en beschikt over een bereik van 100km, ruim voldoende voor gebruik in de stad. Dankzij zijn compacte afmetingen (lengte 2m30, breedte 1m13) kan de Twizy zo goed als ter plaatse draaien. In slechts 3,5 uur zijn de lithium-ion-accu's opgeladen.

De Zoe Z.E. Concept is een compacte gezinswagen die zich vooral voor dagelijkse korteafstandsritten leent, maar ook wel al eens stad en agglomeratie kan verlaten. Dankzij een elektrische krachtbron van 54 kW/73pk ligt de topsnelheid bij 140km/u. Volgens de ontwerpers zou hij een actieradius van 160km halen. De 3m43 lange Zoe biedt plaats aan 3 inzittenden die simpelweg uit 3 verschillende interieuropstellingen kunnen kiezen.