Brusselse Ford-premières uit de doos

Door: BV

Op 13 januari mag de pers zich uitleven op het Brusselse autosalon en een dag later is het de beurt aan het grote publiek. En zij kunnen zich verheugen op een handvol wereldpremières, waaronder de opgefriste Ford S-MAX en Galaxy. Beiden worden immers in Genk gebouwd en het is van Ford dan ook een mooi gebaar om ze bij ons voor te stellen. Officiële info ontbreekt nog, maar inmiddels heeft de internettamtam ons toch de eerste beelden en details gebracht.

Beide modellen krijgen een snediger lijnenspel. Daarvoor worden geen dure koetswerkpanelen opnieuw vormgegeven. Het verschil wordt gemaakt met nieuwe bumpers, velgen en kleurtjes. Bij de S-MAX valt vooral de LED-dagverlichting op. Die is prominent in de bumper ingewerkt. Het interieur heeft bij deze tussentijdse opfrisbeurt recht op opgewaardeerde materialen en wellicht wordt ook de uitrusting bijgesteld.

De motoren worden onder handen genomen. En je raadt het al, jaja, de CO2-uitstoot gaat omlaag. De 2.0 TDCI wordt naar keuze 115, 136 of 163 paarden rijk en er is ook een nieuwe benzinecentrale. Dat is een direct ingespoten tweeliter met turbo die goed is voor 203pk en 300Nm.