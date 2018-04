Peugeot SR1 voorbode nieuwe 407

Door: BV

Peugeot is er vroeg bij dit jaar. Het merk met de Leeuw heeft beelden vrijgegeven van de SR1. Dat is een studiemodel voor een sportieve cabrio. Niet dat Peugeot zo'n model in de nabije toekomst overweegt. Het lijnenspel is een proevertje voor wat de opvolger van de huidige 407 in petto heeft. Dat model gaat zich overigens wat hoger in het segment positioneren, want de Fransen bouwen geen opvolger meer voor de 607. Of de nieuweling 408 of 508 gaat heten, is nog niet bekend.

De SR1 moet de sfeer van touringcars uit het verleden oproepen. Zonder oubollig te zijn uiteraard, want er is nogal wat technologie aanwezig. De Coupé-Cabriolet-constructie levert nauwelijks naden op en het dak past uiteraard in de koffer. De CC's van het merk (en dan vooral de 308) durven daardoor wat zwaar op de heupen worden, maar ditmaal blijft het lijnenspel slank. Hoewel staal het hoofdbestanddeel is voor koets en onderstel, zijn meer exotische materialen niet afwezig. Onder meer de motorkap is uit koolstofvezel.

Onder de kap zit een 1,6l turbo-benzinemotor. Een centrale die hier al 218pk opwekt en gegarandeerd in het vooronder van de 407-opvolger komt, zij het wellicht met een iets bescheidener vermogen. In casu wordt die eenheid bijgestaan door een elektrisch aggregaat dat 95pk levert. Bij lage snelheden (en over een beperkte afstand) kan de elektromotor de SR1 autonoom aandrijven. Dat geschiedt op de achterwielen, terwijl de voorwielen door de benzinemotor worden bewogen. De tweedeurs heeft daardoor vierwielaandrijving. Vanzelfsprekend verbeterd Hybrid4 niet alleen het weggedrag, maar het levert ook een laag verbruik op. Tenminste, volgens de gemengde cyclus. Peugeot becijferde dat deze SR1 genoegen neemt met 4,9l/100km. De overeenkomstige CO2-uitstoot is 119gr/km. Sinds Renault z'n Laguna Coupé lanceerde met vierwielbesturing (inmiddels ook leverbaar op de andere top-Laguna's) is het wachten op navolging. En zie; deze SR1 wordt eveneens op de vier wielen gestuurd.

Aan de binnenzijde vinden we vanzelfsprekend een futuristisch ogende klokkenset, die ditmaal achter een bijna vierkant stuurtje huist. Leder en hout zorgen voor een meer traditionele toets. De echte originaliteit is op de achterbank te zoeken. De twee halfslachtige zitjes achteraan worden door Peugeot ingeruild voor één centrale zitplaats waarop een volwassene geen reden tot klagen heeft. Om ervoor te zorgen dat je zonder kleerscheuren achterin raakt, is niet alleen de voorzetel, maar ook de middenconsole verschuifbaar.

Het studiemodel is nu wel vrijgegeven, maar op de première is het nog even wachten. Peugeot rolt de SR1 pas in maart op het Autosalon van Genève in de schijnwerpers.