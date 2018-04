Peugeot klauwt naar de toekomst

Door: REDACTIE

Het merk Peugeot bestaat dit jaar 200 jaar, een achtenswaardige geschiedenis die uiteraard niet alleen met auto's gevuld werd. Om dit belangrijke feit in de verf te zetten ontwikkelde Peugeot een nieuw merkbeeld, wat vooreerst via de gerestylde leeuw tot uiting komt en de daarbij horende slagzin 'Motion & Emotion'. Dat een Frans merk met een Engelstalige en dus wereldse slagzin uitpakt, wil op zich al heel wat zeggen. De leeuw staat al sinds 1858 symbool voor het merk Peugeot en evolueerde door de tijd voortdurend. Hij oogt in zijn jongste versie dynamischer (beweging) en verschijnt nadrukkelijk metaalachtig met een combinatie van mat en blinkend chroom.

Maar belangrijker dan deze marketingoperaties is de nieuwe designaanpak. Peugeot neemt afscheid van de haaienmuil! Het merk introduceerde dit designkenmerk en werd daarin door velen gevolgd. Voortaan kiest Peugeot voor een fijne, zwevende radiatorgrille, zoals al voorzichtig te zien is bij de RCZ sportcoupé. De RCZ is ook de allereerste Peugeot met het nieuwe merklogo. De nieuwe Peugeot designstijl wordt volledig gedemonstreerd aan de hand van de SR1, een prototype van een roadster, voor de designafdeling ook het mooiste autotype. Het Peugeot designteam werkt echter niet alleen aan plezierauto's. Zo zal het merk tussen 2010 en 2012 drie nieuwe berlines - drievolume koetswerk - lanceren, met een lengte variërend van 4,40 tot 4,80 m. Daaronder de gloednieuwe 408, die al eind januari in China première viert. Tussen 2010 en 2012 zal Peugeot in totaal 14 nieuwe auto's commercialiseren.

Naast een nieuwe merkidentiteit en designaanpak maakt Peugeot werk van een toekomstgerichte politiek met betrekking tot aandrijftechnologie. Een 100% elektrische aandrijving is aan de orde voor de iOn die eind 2010 bij de dealers zou moeten staan. Deze compacte stadswagen haalt 130 km/u, rijdt 130 km en wordt in zes uur volledig opgeladen, tenzij men kiest voor de snellaadmodus, dan volstaan 30 minuten voor 80% van de accucapaciteit. Vanaf 2011 mogen we ons aan een generatie e-HDI motoren verwachten, direct ingespoten diesels met partikelfilter, micro-hybridetechnologie en start/stopsysteem, wat een verbruiksbesparing oplevert van -15%. Eveneens in 2011 wordt de 3008 aangeboden als HYbrid 4 versie. De 3008 krijgt elektrische aandrijving op de achteras en zal 35% minder vervuilen dan bij een conventionele aandrijving, ondanks meer dan 200 pk vermogen. Peugeot specificeert een gemiddeld verbruik van 3,8 l/100 km en een CO2-uitstoot van 99 g/km. Een zuiver elektrische werking alsook vierwielaandrijving zijn bijkomende voordelen van de HYbrid 4 aandrijftechnologie. Vanaf 2012 lanceert Peugeot HYbrid4 Plug-in, een herlaadbaar aandrijfsysteem dat een verdere daling van de CO2-uitstoot tot minder dan 50 g/km belooft en verbruikscijfers rond 2 l/100km. Hetzelfde jaar introduceert Peugeot tevens een nieuwe generatie driecilinder benzinemotoren die kaderen in de algemene downsizing filosofie.

Peugeot beperkt zich niet alleen tot auto's, het toont zich ook zeer actief op het vlak van fietsen en scooters. Zo toonde het de E-Vivacity, een 100% elektrische scooter met een vermogen vergelijkbaar met dat van een klassieke 50 cc, bedoeld voor stedelijk verkeer en voorzien voor commercialisering eind 2010. De Li-ion accu wordt in 4 uur volledig geladen en volstaat voor 80 à 100 km autonomie. Peugeot claimt een gebruikskost van amper 0,4 euro per 100 km. Verder is er de Hybrid 3 Evolution, een bijzonder wendbare elektrische driewieler met 100 km autonomie, waarvan de drie wielen worden aangedreven. Via het internationale 'Mu by Peugeot' project dat nog het eerste semester van 2010 van start gaat, zal het een mobiliteitskaart aanbieden voor de verhuur van verschillende mobiliteitsoplossingen via de merkconcessies. Peugeot is vandaag de tiende grootste autoconstructeur wereldwijd en het eerste Franse merk. Doelstelling is om tegen 2015 de zevende plaats in de wereldrangschikking te veroveren!