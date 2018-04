XTS wordt Cadillacs nieuwe vlaggenschip

Door: BV

Cadillac is zichzelf het jongste decennium opnieuw aan het uitvinden. En de grote STS was destijds de eerste telg die voorzien werd van een moderner lijnenspel. In tegenstelling tot pakweg de Escalade en de CTS is dat product geen succes geworden, maar GM houdt vol. Deze XTS moet in één klap de twee grootste Cadillacs van het moment (STS en DTS) aflossen, en de zo goed als helemaal productierijpe opvolger staat als XTS te blinken in Detroit. De productiestart is voorzien voor begin 2012.

De XTS heeft een direct ingespoten 3,6l V6 onder de kap, maar ook een elektrisch aggregaat stuurt vermogen naar de vier aangedreven wielen. Het recept is gekend, en de XTS profileert zich als een volwaardige hybride. Dat betekent dat de auto over beperkte afstand en bij lage snelheden (max 65km/u) alleen elektrisch kan aangedreven worden. Het gecombineerde vermogen van beide aandrijfsystemen is zo'n 350pk.