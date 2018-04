Mazda presenteert nieuwe 5

Door: BV

De 7-zitter die in het Mazda-gamma nummer "5" draagt, is toe aan vervanging. De Japanners hebben een grondige opfrisbeurt voor het dynamische busje klaar en presenteren die over twee maanden op het Autosalon van Genève. De eerste beelden zijn nu vrijgegeven.

Het nieuwe model behoudt de flexibiliteit die we inmiddels van de 5 gewend zijn. Het model wordt uitgerust met schuifdeuren aan weerszijden en het door Mazda "Karakuri" gedoopte zitsysteem. Dat garandeert een grote flexibiliteit maar omvat ook het gebruiksgemak. Je breekt met andere woorden je rug niet als je wat aan de zetelopstelling wil doen.

Over de afmetingen zegt Mazda nog niets, al lijkt het model op het eerste zicht aan een groeispurt te ontsnappen. Het opvallende lijnenspel hebben we te danken aan de "Nagare Flow" ontwerptaal die we in de toekomst op meer producten van het merk zullen zien. Die ontleent z'n inspiratie aan de natuur. Bij de vijf zijn de plooilijnen op de flank daar zonder het twijfel het meest in het oog springende attribuut van. Volgens de autobouwer is het nut niet alleen esthetisch. De nieuwe designtaal is eveneens functioneel en draagt bij tot een lage luchtweerstand en een optimale luchtstroom rond de auto.

Mazda heeft het bij z'n eerste summiere communicatie over een nieuw ontwikkelde 2-liter benzinemotor. Die krijgt een start/stop-systeem en zal gecombineerd worden met een zesbak met specifieke overbrengingsverhoudingen. Die wordt zo'n 15% zuiniger (en CO2 vriendelijker) dan de 2-liter die hij vervangt. Een 1,8l dieselmotor, eveneens gekoppeld aan een handbediende zesbak, hoort ook bij het lanceeraanbod. De structuur van het model wordt overigens niet ingrijpend gewijzigd. De Europese marktintroductie volgt in de herfst.