Nu officieel: Mini Countryman

Door: BV

Gisteren waren de eerste beelden van de Countryman al op het web verzeild geraakt en Mini voegt daar vandaag de officiële details aan toe. De première geschiedt op het Autosalon van Genève. De verkoop start aan het eind van de zomer.

Het model houdt het midden tussen een berline en een compacte SUV, maar echt ‘Mini' is die niet meer. Het model beschikt over een wielbasis van 2,6m en de totale lengte bedraagt 4,10m. Dat betekent dat Mini voor het eerst duidelijk door de grenzen van het B-segment breekt. En er sneuvelen wel meer heilige huisjes. Deze Mini heeft een grotere bodemvrijheid en een hogere zitpositie. Probeer dat maar eens aan fans van het origineel te verkopen...

De toegang tot het interieur wordt verzekerd door vier portieren en een traditionele kofferklep. Ook dat zijn we van Mini niet gewend. En achter de kofferklep past 350l bagage. Dat is haast 200l meer dan bij een gewone Mini. De achterbank is neerklapbaar voor 1170l laadcapaciteit, maar door ze eenvoudigweg te verschuiven kan je de koffer ook al tot 450l doen groeien. Dat gaat dan uiteraard wel ten koste van de beenruimte voor de achterste inzittenden.

Mini lanceert de Countryman met vijf motoren. Drie daarvan lusten benzine, de overige zijn diesels. De instapper wordt de Mini One Countryman die wordt aangedreven door een 98pk en 154Nm sterke 1,6l benzinemotor. Die vraagt 12,7 tellen voor de sprint en haalt 175pk, stoot 137gr CO2 per kilometer uit en verbruikt 5,9l/100km. De Mini Cooper heeft dezelfde motor aan boord, maar dan met 122pk en 160Nm. Dat levert een sprinttijd van 10,5 tellen en een top van 190km/u op. Verbruiksgemiddelde en CO2-uitstoot bedragen 6,1l/100km en 142gr/km. De drukgevoede versie drijft de Cooper S Countryman aan. Die ruilt een verbruik van 6,3l/100km en een CO2-uitstoot van 146gr/km voor een sprinttijd van 7,6 tellen en een top van 215km/u.

Dieselen kan met de One D. Die heeft een 1,6l met 90pk en 215Nm onder de kap. Die haalt 170km/u doet 13,2 tellen over de acceleratie naar 100km/u maar verbruikt slechts 4,3l/100km en stoot dus elke kilometer 113gr CO2 uit. De Cooper D doet met 116gr en 4,4l niet veel slechter. Aan 112pk en 270Nm trekkracht heeft de Countryman wel genoeg om de verplichte oefening af te werken in 10,9 tellen en haalt hij 180km/u.

Alle motoren worden aan een handbediende zesbak gekoppeld. In standaardlivrei gaat het vermogen alleen naar de voorwielen. Wie dieper in de buidel tast kan echter het ALL4 aandrijfsysteem van de autobouwer bestellen. Ook dat stuurt de kracht meestal over de voortrein, maar als de omstandigheden erom vragen gaat van 0 tot 50% (langere tijd) of zelfs tot 100% (korte tijd) van het vermogen naar de achteras.