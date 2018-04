Mercedes F800 Style

Door: BV

In Genève stelt Mercedes de F800 Style voor. Volgens het merk gaat het hier om een studie die stijlkenmerken en uitrustingsdetails van toekomstige modellen showt. Ondanks de coupé-achtige daklijn van de vierdeurs, zou het hier niet gaan om de CLS. Dat betekent evenwel niet dat ook de aanstormende nieuwe vierdeurs Coupé van het merk met de Ster géén overeenkomsten met de F800 vertoont.

De koets van de F800 onthult nogal wat nieuwe stijlkenmerken. Mercedes is voor z'n doen behoorlijk druk in de weer geweest met het verzinnen van extra bogen en plooilijnen. De vorm van de grille, die is opgedeeld in veel kleine lamellen, en de bumper is nieuw. De achterportieren zijn ook een blikvanger. Die schuiven opzijn naast het koetswerk om plaats te besparen.

In het interieur worden vloeiende lijnen en massieve vlakken afgewisseld. De grote blikvanger is de Cam-touch Pad. Dat is een aanraakgevoelig bedieningspaneel dat je op de middenconsole bedient maar waarvan je recht voor je neus een digitale weergave te zien krijgt. Je zal er zelfs je hand, semi-doorzichtig, op voorgesteld krijgen zodat meteen duidelijk is wat je doet en het niet nodig is een blik naar de middentunnel te werpen. Mercedes belooft dat het systeem productierijp is tegen de lancering van de volgende S-Klasse. De nieuwe toplimousine zal overigens ook de nieuwe versie van de Distronic Plus radargestuurde snelheidsregelaar krijgen. De huidige versie remt al af tot stilstand als de auto voor je dat ook doet, maar de nieuwe versie kan tot snelheden van 40km/u filerijden. Mercedes maakt zich sterk dat het systeem zelf zal kunnen reageren op auto's die voor je invoegen en indien de situatie erom vraagt ook zelf zal kunnen uitwijken.

De F800 Style bestaat in twee smaken. Ofwel is het een plug-in Hybride waarbij een 80kW sterke elektrische eenheid wordt bijgestaan door een direct ingespoten V6. Zuiver elektrisch rijden kan tot 120km/u over een afstand van maximaal 30km. Als je de auto voor je vertrek in het stopcontact hebt gestoken, komt de F800 100km/u ver met 2,9l benzine (68gr/km CO2). Het model wordt net zo makkelijk een auto die elektrisch wordt aangedreven door stroom die wordt opgewekt uit een brandstofcel die functioneert op waterstof. De autonomie zou zo'n 600km zijn. De elektromotor monteert Mercedes in dat geval boven de vooras, de waterstoftanks zitten onder de wagenbodem en de brandstofcel mikt Mercedes waar je anders de verbrandingsmotor vindt.