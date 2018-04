Eerste foto nieuwe Renault Espace

Door: BV

Het heeft er even naar uitgezien dat er helemaal geen nieuwe Renault Espace meer kwam. In volle crisis werd de ontwikkeling van de grootste Renault immers stopgezet. De Grand Scénic, met 7 zitplaatsen moest het maar rooien. Voor de Vel Satis is een opvolger evenmin voorzien. Dat laatste blijft zo, maar over de Espace heeft Renault zich inmiddels bedacht.

Renault maakt haast met de nieuwe Espace. Die staat waarschijnlijk in september al op het Autosalon van Parijs te blinken. De eerste foto is vandaag al gelekt. Wellicht niet toevallig één dag voor VW de nieuwe Sharan presenteert.

Volgens de eerste, nog zeer voorlopige informatie, zou de Espace 4,7m groot worden en krijgt de Grand Espace een lengte van 4,9m. Motoren worden tussen 130 en 200pk sterk.