Nieuwe Ford Focus: de break

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit stelde Ford al de nieuwe Focus-generatie voor. Die komt eind dit jaar ook bij ons op de markt en maakt deel uit van de nieuwe globale strategie voor het merk. Het zwaartepunt van de middenklasser blijft evenwel in Europa liggen, maar Ford gaat het dynamisch gelijnde model op zo veel mogelijk markten aanbieden, met inbegrip van de VS en Azië. Hoe de vier - en vijfdeurs eruit ziet wisten we al, maar deze break (of wagon, zo u wil) is helemaal nieuw. Hij wordt voorgesteld op het Salon van Genève.

Ford geeft het lijnenspel van de break prijs en zegt ook dat er in het totaal zes koetswerkvarianten van het model komen. Dat betekent dat een driedeurs, een compacte SUV (de Kuga) en de onvermijdelijke coupé-cabriolet eveneens opvolging krijgen.

Met details is Ford nog gierig. Zo wordt over de afmetingen van de koffer met geen woord gerept. Maar dat de achterklep een elektrische sluitfunctie krijgt, dat weten we wel al.