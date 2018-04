Audi A8 hybrid met 4-cilinder

Door: BV

Audi heeft een hybride-versie van de A8 ontwikkeld. Officieel is dat nog een studiemodel, maar neemt u maar gewoon aan dat het model binnen de kortste keren in productie gaat. Immers, ook BMW en Mercedes hebben een hybrideveriant van hun vlaggenschip in de catalogus staan en het merk met de vier ringen wil niet achterblijven.

Bij Audi wordt een bescheiden 2.0 TFSI benzinemotor gecombineerd met een elektromotor die gevoed wordt door lithium-ion-batterijen in de koffer (daardoor slinkt het laadvolume tot 400l). Van het totale vermogen van 245pk en de trekkracht van 480Nm is 211pk en 350Nm voor rekening van de benzinemotor, de rest komt van het elektrische aggregaat. Dat is voldoende krachtig om de limousine helemaal alleen voort te bewegen tot een snelheid van 65km/u en over een afstand van maximaal 2 kilometer.

De 1,9 ton zware A8 laat een verbruik optekenen van 6,2l/100km (144gr/CO2/km), sprint niettemin naar 100km/u in 7,6 tellen en haalt 235km/u.

Audi strooit her en der met hybride-logo's (bijvoorbeeld op de verlichte dorpelplaten) en voorziet een aangepast instrumentarium waarop de energiestromen te volgen zijn. Een productieversie volgt zonder twijfel later dit jaar.