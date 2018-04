Facelift voor Maybach

Door: BV

Maybach gaat in z'n korte (57) en lange (62) versie al mee sinds 2002. In normale autojaren heb je dan je pensioen verdient, maar niet als je het vlaggenschip bent van de Mercedes Group. En al helemaal niet als je minsten een half miljoen euro kost en niet verkoopt zoals gepland was. Het is daarom twijfelachtig of de Maybach nog een opvolger krijgt. Maar de carrière van de limousine gaat wel nog even door. Op het Autosalon van Peking wordt zowaar een facelift voorgesteld.

De V12 voldoet voortaan aan de Euro V uitstootnorm, maar noemenswaardige wijzigingen aan het vermogen brengt dat niet teweeg. Je hebt nog steeds keuze uit vermogensversies met 550 of 612pk. Het uiterlijk wijzigt een beetje. Uit het uitgelekte beeld kan je afleiden dat het bumperschild, de grille en lichtblokken vooraan opgefrist worden. Discreet uiteraard. De introductie van LED-dagrijlichten lijkt nog de grootste aanpassing.