Cadillac CTS-V goes break

Door: BV

De Cadillac CTS bestaat natuurlijk al in een asfalt-martelende V-editie die 556pk en 747Nm koppel op de achtertrein loslaat. Maar vanaf nu combineert GM de kracht van de potige geblazen 6,2l grote V8 ook met het koetswerk van de Sports Wagon (break). Dat betekent dat je vijf inzittenden of tot 2.730l bagage met de rechtervoet kan sturen. Je kan kiezen of je een versnelling kiest met je rechterhand of die moeilijke klus overlaat aan een automaat die je trakteert op schakelflippers aan het stuurwiel. In beide gevallen beschik je over zes verzetten. Om ook zonder remparachute een acceptabele vertraging te bekomen, worden dikke Brembo-schijven en opgewaardeerde klauwen en zuigers gemonteerd. Die komen bovenop het zelfsperrende achterdif en de Magnetic Ride gestuurde ophanging waar het onderstel zichzelf op trakteert.

De prestaties heeft GM nog niet wereldkundig gemaakt, maar ook de functionele variant moet zich vanuit stilstand naar 100km/u kunnen katapulteren in minder dan 5 tellen. Cadillac wil hier immers de snelste V8-break ter wereld van maken. Het product zelf is pas eind dit jaar leverbaar, en dan nog in beperkte aantallen.