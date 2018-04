Infiniti QX56 is verklede Nissan Patrol

Door: BV

Op het Autosalon van New York heeft Infiniti de nieuwe QX voorgesteld. Die heet voortaan QX56, omwille van de 5,6l dikke V8 die onder de kap huist. De Japanners koppelen de aparte lijnen van hun top-SUV aan luxe voor maximaal acht personen. En toch moet de QX56 ook in staat zijn om als een zandhagedis over de rotsen te kruipen. In tegenstelling tot de vorige editie is deze nieuweling immers gebaseerd op het platform van de eveneens kakelverse Nissan Patrol. Om de dikke heupen (de auto weegt meer dan twee ton) in te gespen monteert Infiniti wel wat nieuws. Het heet X-corner en het is een hydraulisch systeem dat vloeistof kruiselings over de schokdempers verspreid. De QX mag er dan wel uitzien als een zeecontainer zonder rechte hoeken - hij gaat vlakker door de bocht dan de nieuwe BMW 5-Reeks.

De achtpitter onder de kap zit ook in de M56 van Infiniti. Bij de inbouw sneuvelden echter 20 paarden. Niet dat je de QX56 met 400pk ondergemotoriseerd kan noemen natuurlijk. En in de aandrijflijn zit een zeventrapsautomaat die het verbruik min of meer onder controle moet houden. En dat is dan nog naar Amerikaanse normen.