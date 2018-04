BMW verzorgt de oudjes

Door: BV

BMW heeft, zoals wel meer merken, z'n eigen Classic Center. Dat waakt in de eerste plaats over de veelal zeer kostbare oldtimers die het merk in z'n bezit heeft. En als de fabriek zich laat verleiden tot een uitje met dat exclusieve erfgoed, dan zorgt de divisie voor de preparatie en de ondersteuning.

Maar BMW schat dat ongeveer 600.000 klassieke auto's en zo'n 70.000 motorfietsen van het merk in particuliere handen zijn. En wie er één bezit, kan voortaan ook terecht in het Classic Center. Het merk heeft besloten de expertise niet langer voor zichzelf te houden, maar de afdeling fors uit te breiden en voor het publiek toegankelijk te maken. BMW zal onder meer restauratieservices aanbieden en zeldzame onderdelen op bestelling namaken. Allemaal volgens de originele specificaties uiteraard, al ligt de nadruk op de na-oorlogse exemplaren. Je kan er ook terecht voor een echtheidscertificaat voor je oudje van BMW. Of zelfs voor de verkoop.

En er is meer. Het Classic Center krijgt z'n eigen motorsport-afdeling. Daar worden auto's van BMW en Mini klaargestoomd voor klassieke evenementen. En je kan er zelfs technische ondersteuning krijgen (lees: kopen). Wil je een auto klaarstomen voor de Oldtimer Grand Prix, Goodwood Festival of Speed, Mille Miglia of Le Mans Classic? Voortaan kan je dus ook bij BMW terecht. Handig als je nog ergens een M1 hebt rondslingeren...

Wie z'n zakken minder diep zijn, mag zich verheugen op een nieuwe, uitgebreide online onderdelencatalogus op www.bmw-classic.com. Of nog handiger... voor modellen vanaf de sixties is er heel wat specifiek gereedschap leverbaar.