Nieuwe 3-cilinders voor Peugeot en Citroën

Door: BV

Peugeot en Citroën werken aan nieuwe compacte driecilinder benzinemotoren. En de groep doet dat alleen, zonder hulp van buitenaf. Nochtans heeft PSA de gewoonte om daarvoor partners aan te trekken. Het werkte eerder al samen met onder meer Ford en BMW. De motoren die de Fransen nu aankondigen komen voorlopig alleen in de eigen producten.

De nieuwe motorenfamilie krijgt een slagvolume van 1 en 1,2l. De verschillende vermogensvarianten zullen jaarlijks naar verwachting zo'n miljoen keer van de band lopen. Ze komen in eerste instantie in de kleine modellen van beide merken. Ruim twee derde van het productievolume is voor atmosferische versies. Van de 1,2l komt ook een drukgevoede (turbo) variant. Die maakt wellicht ook z'n opwachting in de middenklassers van het merk. De productie start in 2012 in de Trémery-motorenfabriek van PSA.