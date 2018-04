Jaguar F-Type komt dan toch

Door: BV

Carl-Peter Forster, die bij Jaguar het hoge woord voert, heeft zich in een interview met een Brits magazine laten ontvallen dat er gewerkt wordt aan een aantal nieuwe modellen. Tata, dat afgelopen jaar Jaguar en Land-Rover van Ford kocht, wil de komende jaren telkens zo'n € 800 miljoen in de ontwikkeling van nieuwe producten pompen. Forster verwijst daarbij duidelijk naar de F-Type; een compacte Jaguar-sportwagen waar we al in 2001 een studiemodel van te zien kregen. Er werd eerder al veelvuldig gespeculeerd over serieproductie, maar de F-Type Concept leverde alleen inspiratie voor de XK.

Wanneer de tweezitter wordt verwacht is nog koffiedik kijken. En voor enige specificaties is al helemaal te vroeg. Eén ding is wel zeker: de tweezitter zal niet lijken op de F-Type Concept. Die stijlrichting heeft Jaguar inmiddels losgelaten.