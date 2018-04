Freelander frisser, zuiniger, met 2WD

Door: BV

Het koetswerk van de Freelander 2 krijgt een nieuwe look voor 2011. Heel ingrijpend zijn de aanpassingen niet. Het front krijgt een nieuwe voorbumpergroep, nieuwe omlijstingen voor de mistlampen en een nieuwe grille die op de topversies glanzend wordt uitgevoerd. Voor- en achteraan kan je ook nieuwe luchtunits bespeuren. Je krijgt tenslotte ook de keuze uit enkele nieuwe lakkleuren en lichtmetalen velgen. O, ja, en de buitenspiegels zijn om één of andere reden nog eens 10% groter dan voorheen.

Aan de binnenzijde biedt Land Rover nu vier nieuwe zeteluitvoeringen aan. Ze passen bij de nieuwe kleurenschema's Ebony, Tan en Ivory. Eveneens nieuw en in viervoud; dashboardafwerkingen. Alle versies hebben bovendoen recht op een vernieuwd instrumentarium. En voortaan zijn even airbags (incl. een knie-airbag voor de bestuurder) standaard.

Het voornaamste nieuws vinden we bij de motoren. De tot i6 herdoopt 3,2l V6 benzinemotor (233pk, 317Nm) die niemand koopt is nu conform de Euro V-emissienorm. De 2.2l grote viercilinder dieselmotor is evenwel grondig onder handen genomen. De capaciteit van de EGR-eenheid is toegenomen, er is een nieuwe watergekoelde turbo met variabele geometrie en de injectoren van het common-rail-systeem zijn sneller en meer accuraat. Voor de eTD4 betekent dat een stijging van het koppel van 400 naar 420Nm bij een identiek vermogen van 150pk. Er is nu evenwel ook een nieuwe, 190pk en 420Nm krachtige uitvoering die SD4 heet. Zowel de handbediende als automatische gangwissels zijn geoptimaliseerd voor een lager verbruik. Een start/stop-systeem (met een herstarttijd van 700ms nu 20% sneller dan voorheen) is standaard bij de handgeschakelde dieselversies.

Als klap op de vuurpijl biedt de Land Rover de handgeroerde instapper nu ook aan met enkel voorwielaandrijving. De Britten weten immers dat 23% van de SUVs in het segment in Europa zich aan de voorwielen door het verkeer sleept en willen een stuk van de koek. De 2WD verbruikt met een gemiddelde van 6l/100km twee deciliter minder dan de 75kg zwaardere 4WD. Het verschil met de vierwielaangedreven versies met automaat (het verbruik van de 150pk- en 190pk-editie die er enkel is als automaat is identiek) bedraagt elke 100km een liter.

De 190pk diesel haalt 190km/u en sprint in 9,5 tellen. De zescilinder op benzine is nog sneller; 200km/u en 8,6 seconden. De 150pk sterke diesels halen allen 180km/u en doen de acceleratiemeting in 11 à 12 tellen.

De nieuwe voorwielaandrijver staat in de prijslijst vanaf € 29.750. De 190pk sterke diesel kost meteen € 45.650, maar is wel steeds rijkelijk aangekleed. Hetzelfde geldt voor de V6 benzine, die je € 46.650 armer maakt.