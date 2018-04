Morgan Eva GT gaat naakt

Door: BV

Morgan had deze zomer al twee keer een teaser voor z'n nieuwe Eva GT vrijgegeven. Nu is de exclusieve 2+2 officieel gedebuteerd op het Pebble Beach Concours d'Elegance en heeft de kleine Britse autobouwer meteen de eerste naakte beelden vrijgegeven.

De Eva GT met 4,7m in de lengte, 1,2m in de hoogte en is 1,8m breed. De met de hand geslagen koets wordt op het onderstel van de Aeromax Supersports gevezen. Het onderstel is voor de gelegenheid weer opgewaardeerd.

Onder de kap komt een dubbel geblazen drieliter zes-in-lijn van BMW. Die levert 306pk en 400Nm. En omdat de Eva GT een lichtgewicht is (1.250kg), volstaat dat voor en top van 273km/u en een sprinttijd van 4,5 tellen. Het beste van al; in tegenstelling tot de andere producten van het merk zou deze Morgan dagelijks inzetbaar moeten zijn. Met voldoende interieur- en bagageruimte.

Aan het model hangt een prijskaartje van een kleine € 100.000. Wie er één wil twijfelt best niet te lang. Morgan start de productie weliswaar pas in 2012, maar het wil slechts 100 stuks bouwen.