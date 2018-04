Vernieuwde Jeep Wrangler

Door: BV

Jeep heeft z'n oerproduct, de Wrangler, voor modeljaar 2011 nog eens onder de loep gehouden. Aan de buitenzijde blijven de aanpassingen beperkt tot enkele nieuwe kleuren en velgen. En er wordt minder krenterig met de lak omgesprongen. Zowel de twee- als de vierdeursversie hebben spatborden en een dak in koetswerkkleur met een groter glasoppervlak, tenzij je voor de stoere Rubicon kiest. Die behoudt het minder delicate plastic naast de betere terreinvoorzieningen (als banden die je niet meteen in de steek laten).

Het grootste nieuws valt aan de binnenzijde te rapen. Daar noteren we een nieuw stuur en een nieuwe boordplank, met -volgens Chrysler- sterk verbeterde materialen. Daar was ook veel ruimte voor verbetering. Spatjes aluminium en chroom moeten voor de onmisbare "bling" zorgen. De audio-installatie is opgewaardeerd (onder meer met USB en Bluetooth) en de geluidisolatie is verbeterd zodat je er ook effectief wat aan hebt.