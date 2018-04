Chevys compacte MPV: Orlando

Door: BV

Chevrolet zegt liefst vier Wereldpremières in aanslag te hebben voor het Autosalon van Parijs. Dit is er alvast één van; de Orlando. Het model is sterk gebaseerd op de conceptauto die in 2008 op dezelfde show debuteerde. De constructeur probeert het design van een cross-over te paren aan een praktisch interieur met ruimte voor maximaal zeven inzittenden.

Het merk is vooral in de wolken met de lage daklijn van de Orlando, en de gespierde, opbollende wielkasten die gevuld worden door 16- tot 18-duims grote wielen. Ondanks de lage daklijn heeft de Orlando drie zetelrijen in een zogen. Stadium-opstelling: elke zitrij is wat hoger dan die ervoor. Dat levert een beter zicht op voor de inzittenden. Zonder in detail te treden beloven de Amerikanen een gigantische bagageruimte en een hoop opbergvakken in het interieur. Eén daarvan valt alvast op; een verborgen ruimte achter de voorkant van het audiosysteem. Er komen drie afwerkingsniveau's, maar ESP, zes airbags en airco zijn steeds standaard.

De Orlando is gebaseerd op Chevrolet's Cruze sedan, die op zijn beurt een bodemplaat heeft die heel wat gemeen heeft met die van de Opel Astra. Onder de motorkap worden drie motoren leverbaar: een 1.8-liter benzinemotor met een vermogen van 141 pk en twee dieselkrachtbronnen, de nieuwste versie van Chevrolet's 2.0-liter motor met een vermogen van 131 pk en 163 pk.

De productie van de Chevrolet Orlando zal in oktober een aanvang nemen, terwijl de auto begin volgend jaar in Europa leverbaar zal zijn.