Mondeo krijgt 1.6l benzine en diesel

Door: BV

In de vernieuwde Ford Mondeo wordt de huidige 2,5l benzinemotor vervangen door de fonkelnieuwe tweeliter Ecoboost. Die viercilinder levert 203pk in een reeds gekende versie en 240pk in een nieuwe variant die de huidige vijfcilinder aflost.

De motor wordt geflankeerd door een 160pk sterke 1.6l Ecoboost. Die is nog niet meteen leverbaar, maar wordt in november of december in het programma opgenomen.

Bij de diesels vormt een nieuwe 200pk sterke 2.2l de topper, vergezeld van een 136 en 163pk sterke tweeliter. Er komt een 1.6 TDCi, maar ook daarop is het nog even wachten. De 115pk sterke centrale verschijnt in het eerste kwartaal van 2011.