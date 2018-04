Toyota Verso S is kleine monovolume

Door: BV

Toyota breidt dan toch nog een vervolg aan de praktische Yaris Verso. Over exact een maand toont het merk op het Salon van Parijs deze Verso S.

Het bedrijf is nog karig met informatie. Het weet wel dat de lengte van de monovolume niet eens 4 meter bedraagt. Daarmee is het terecht een minibusje... het wordt zoeken naar een concurrent met vergelijkbare afmetingen.

Om het ruimtegevoel aan boord te versterken trekt Toyota de goocheldoos open. Door de voorruit naar voor te schuiven, het pookje in het dashboard te monteren en een (wellicht optioneel) panoramisch glazen dak te voorzien, krijgen je zintuigen niet in de gaten hoe compact het model eigenlijk wel is.

Over technische specificaties communiceert Toyota nog niet.