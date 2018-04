Door: BV

Hyundai stelt op het Autosalon van Parijs de ix20 voor. Onder die naam brengt het merk dit najaar een MPV in het B-segment op de markt. Die is ontwikkeld door het Europese designcentrum van de constructeur te Rüsselsheim. De ‘x' in de benaming verwijst volgens de autobouwer op het veelzijdige vrijetijdskarakter van het model. Na de ix35 is het het tweede model dat de Fluidic designtaal gebruikt.