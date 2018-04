Vijfdeurs Chevrolet Cruze in Parijs

Door: BV

Chevrolet is meer dan tevreden over het succes van de Cruze. De in het voorjaar van 2009 geïntroduceerde vierdeurs gaat vlot van de hand. Op verschillende Zuid-Europese markten staat hij aan de top in z'n segment. Om z'n positie verder te versterken, werkt GM ook aan een vijfdeurs hatchback van het model. De schowcarversie -en dus nog niet het definitieve seriemodel- staat begin oktober op het Salon van Parijs te blinken.

De daklijn van de creatie volgt de jongste trends en leunt dus bij die van een coupé aan. De voor- en achteroverhangen blijven bescheiden om het dynamische profiel niet te ondermijnen. Chevy belooft hetzelfde veiligheidsniveau als bij de Sedan en natuurlijk neemt het model de gekende motoren (waaronder een tweeliter common-rail dieselmotor) over. De achterbank kan in ongelijke delen neergeklapt worden, maar ook als dat niet gebeurt, slikt de vijfdeurs Cruze 400l bagage.

Midden volgend jaar komt de productieversie bij ons op de markt. Dan worden ook de prijzen bekendgemaakt.